Ribeirão do Pinhal tem Semana do Idoso

Mostra conquistas e busca sensibilizar sociedade para as questões do envelhecimento

A Prefeitura de Ribeirão do Pinhal (secretarias de Assistência Social, de Esportes e Diretoria de Cultura), realizou a abertura oficial da Semana do Idoso. Com um café da manhã, o evento aconteceu no Clube Recreativo e contou com aproximadamente 250 pessoas, participantes dos grupos de ginástica da terceira idade, “Conviver” e “Artesanato”, além de todos os profissionais envolvidos nesses projetos.

A iniciativa contou com a participação especial do prefeito Dartagnan Calixto Fraiz, que fez a abertura do evento juntamente com a presença do Vice Rodrigo Lanini, professor Willian Paiva, Secretario de Esportes Deivid Melo, Secretária de Assistência Social Malu Coutinho e Diretor de Cultura Junior Generoso.

O farmacêutico Leandro Bonifácio ministrou uma palestra com o tema: “Qualidade de vida do pessoa idosa”.

Ao final da programação, os bailarinos Cleiton e Kauane fizeram uma apresentação de dança.