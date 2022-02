Perturbação do sossego na UENP

Som é apreendido e indivíduo autuado pela Polícia Militar

Na madrugada desta sexta-feira, dia 25, a PM de Bandeirantes confirmou as reclamações de um som em volume incompatível com o horário vindo do campus local da UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná), local que já ficou conhecido pela conduta e festas universitárias nas noites.

A contravenção era do motorista de um VW/Gol branco, o qual foi abordado, teve o automotivo apreendido(foto), o veículo multado e o condutor autuado na perturbação do sossego e responderá judicialmente pelo fato.