Perturbação de sossego em vila de Jacarezinho

Aparelho de som apreendido

Nesta quarta-feira (22), por volta das 00h05m, a Polícia Militar de Jacarezinho atendeu diligência relacionada a perturbação de sossego na Vila Rondon.

A vítima estava sendo incomodada desde 20 de junho, e a equipe não conseguia estabelecer contato devido ao som elevado e aos muros altos. Sendo assim, tentaram contato por volta das 21h50m, não obtendo êxito, todavia, o autor abaixou o som.

Diante disso a equipe se retirou e após orientações ao solicitante o autor tornou a ligar o equipamento de som por volta das 00h05min, já do dia 22. Desta vez, a PM conseguiu estabelecer contato com o autor, o qual foi identificado. Diante dos fatos, apreenderam o referido aparelho de som e encaminharam o sujeito e vítima para a sede da 1ª Cia PM para lavratura de TCIP pela perturbação do trabalho ou sossego alheio.