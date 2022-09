Paulo Martins ganha reforço na reta final para o Senado no PR

Já tem apoio do governador Ratinho Junior (PSD) e do presidente Jair Bolsonaro (PL)

O deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL-PR), que já tem o apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e do presidente Jair Bolsonaro (PL), ganhou mais um reforço importante na corrida para o Senado: o apresentador e empresário Ratinho(foto).

Num vídeo que já está disponível nas redes sociais de Paulo Martins e que também circula em grupos de whatsaap, Ratinho é bem claro: “Vou votar no Paulo Martins, porque ele é de dentro da minha casa. É um menino que foi criado junto com os meus filhos e foi também o melhor deputado do Brasil. Então, eu vou votar nele”.

Ratinho é pai do governador Ratinho Junior, que busca a reeleição.

Para Paulo Martins, esse reforço nessa reta final da campanha é de extrema importância. “O Ratinho é um exemplo de profissional, de comunicador e é um homem muito correto, que fez e faz muito pelo Paraná. Fico extremamente lisonjeado e encaro esse apoio como uma demonstração de confiança. Fico muito grato”.

Martins também aproveitou para agradecer novamente a participação efetiva do presidente Jair Bolsonaro e do governador nessa caminhada rumo ao Senado Federal. “É uma parceria, que serve demais para o eleitor entender quem é quem e quem está com quem. Sou um homem que honra a gratidão. Sou muito grato a todos que estão comigo nessa luta. Lideranças políticas e cidadãos comuns, engajados. Estamos juntos pelo bem do Paraná e do Brasil”.