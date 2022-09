Paulo Martins desponta na reta final da campanha para Senado

Fez campanha neste sábado em Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Paranaguá

O deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL-PR) está em crescente ascensão. Nos últimos dias, ultrapassou o ex-ministro e e ex-juiz Sérgio Moro e lidera o ranking que mede a exposição na web. O Índice de Exposição Digital é uma espécie de termômetro de quem está sendo mais procurado na internet. Seja em notícias ou redes sociais. E, com o apoio efetivo tanto do presidente Jair Bolsonaro (PL), quando do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), o crescimento nessa reta final é visível.

Neste sábado, dia 24, por exemplo, Paulo Martins cumpriu agenda intensa ao lado do governador. Eles participaram juntos de carretas por alguns municípios, como Ponta Grossa e São José dos Pinhais.

Paulo Martins também participou de uma mobilização em Paranaguá. E foi recebido com festa por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no litoral.

“ As análises das últimas eleições comprovam que o eleitor decide o voto para o Senado nos últimos dias. E o que eu tenho visto, por onde eu ando ou mesmo pelas minhas redes é que a minha campanha está cada dia mais forte. Vamos chegar, porque o povo não é bobo. Ele entendeu que, quem é Bolsonaro é Paulo Martins, assim como quem é Ratinho Junior também é Paulo Martins”.