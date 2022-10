Paulo Martins agradece pelos 1,6 milhão de votos

Diferença pequena do primeiro colocado

O deputado federal Paulo Martins (PL), opção do Senado no Paraná, sendo o preferido do presidente Jair Bolsonaro e do governador Carlos Massa Ratinho Junior, foi a grande novidade neste pleito.

Mesmo com a dificuldade de falsas pesquisas, quase venceu. O candidato que foi eleito fez 33,5% dos votos. Em segundo Lugar, Paulo Martins teve 29% dos votos, somando mais de 1,6 milhão de votos válidos.

Ele agradeceu a população paranaense.

No domingo, dia dois, votou por volta das dez horas no Colégio Positivo no bairro Bigorrilho, em Curitiba. Estava acompanhado da esposa, Maria Eduardal, e da filha, Larizza(foto).

