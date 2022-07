Patrulha Rural Militar Comunitária recebe mais quatro viaturas

Equipe ganhou novos veículos para atuar no Norte Pioneiro

Visando melhor atender a Comunidade Rural do Norte Pioneiro, o governo estadual destinou quatro viaturas caminhonetes, zero quilômetro, ao 2º Batalhão de Jacarezinho.

Em Santo Antônio da Platina, a entrega oficial ocorreu na manhã de sexta-feira, (01) por volta das 11h30m, com a presença do Prefeito José da Silva Coelho Neto, do Subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Major Jaquetti. Também estavam presentes vereadores e representantes da sociedade rural platinense.

Em Jacarezinho, o evento aconteceu por volta das 15 horas da mesma data, com a presença do Deputado Estadual Mauro Moraes, do Prefeito anfitrião, Marcelo Palhares, do Prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, do Comandante do 2º BPM, Tenente-Coronel Castelo Branco, vereadores, produtores rurais e representantes dos sindicatos da categoria. Ainda hoje, por volta das 17h, aconteceu a entrega oficial de uma das viaturas para emprego na área rural de Ibaiti.