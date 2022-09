Patrulha Maria da Penha conscientiza

Pelo fim da violência contra a mulher

A Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar finalizou os eventos em comemoração ao Agosto Lilás organizado pela Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Assistência Social, CRAS e CREAS com uma palestra no último dia 31 de agosto.

A patrulha composta pelo sargento Marçal e as soldados Mainardes e Maria ministrou uma palestra sobre a conscientização para o combate à violência contra a mulher ao Grupo da Melhor Idade no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Melhor Idade no prédio anexo à Unidade Básica de Saúde Central.

A campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, instituída pela Lei nº 11.340 (de 07 de agosto de 2006), que em 2022 completou 16 anos.