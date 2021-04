Pastor destrói imagem de Nossa Senhora em ritual (vídeo)

Padroeira do Brasil foi queimada pelo homem

Exclusivo: O pastor Miguel Moreira quebrou e queimou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, na noite de terça-feira, dia 31, num sítio, em Santo Antônio da Platina.

Ele é da igreja Visão em Cristo.

Esta Sexta-feira Santa da Paixão, dia dois, é uma data religiosa cristã que relembra a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário. O feriado é observado sempre na sexta-feira que antecede o Domingo de Páscoa, sexto dia da Semana Santa no cristianismo ocidental e o sétimo no cristianismo oriental.