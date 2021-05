Pastor Denilson morreu hoje à tarde

O pastor Denilson Ferrari Braz (fotos) , 42 anos, morreu em torno das 17 horas desta sexta-feira, dia 28, dentro de uma ambulância no trajeto de um hospital de Jandaia do Sul para outro, melhor equipado, em Arapongas. Estava contaminado com a Covid-19 e não resistiu.

Era casado com Magda conhecida como Magdinha, com a qual tinha dois filhos, John e Nicole.

Trabalhava na igreja Avivamento Bíblico na rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, na Vila Claro.

Não haverá velório e o horário do sepultamento ainda não foi definido.