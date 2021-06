Confira nova e animada promoção da melhor universidade da região

🥳 Chegou o Arraiá da Unopar! 👨‍🌾

Saudades de um São João, né? Que tal curtir um arraiá sem sair de casa? Isso mesmo! A Unopar está sorteando um Kit Junino com várias guloseimas típicas.

O sorteio está rolando no Instagram do polo.

Confira abaixo todos os detalhes e não fique fora dessa:

Link: https://forms.gle/kqu7KaFiZRapk69y5