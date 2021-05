Tomazina ergue Parque do Trevo

Obra projetada para oferecer conforto, auto estima e saúde

Obra orçada em aproximadamente 1.3 milhão de reais, o Parque do Trevo na chegada da cidade de Tomazina foi projetado para dar um visual futurista para quem chega à cidade ou passa pela rodovia, bem como o bem estar da comunidade.

Idealizada na administração do prefeito Flávio Xavier Zanrosso e vice Rodrigo Faria, a obra conta com recursos da ordem de 500 mil reais, emenda do ex-deputado João Arruda e em torno de 800 mil reais estão investidos pelo próprio município.

No projeto está previsto a construção de uma pista de caminhada, Academia ao Ar Livre, lago artificial, iluminação que já está instalada, parque infantil, arborização, jardinagem, entre outras. “pensamos no bem estar da nossa comunidade e também nos turistas que procuram as belezas naturais do nosso município”, afirma Zanrosso(Colaboração: David Batista).