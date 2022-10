Paranapanema: Mais 3,6 milhões de mudas nativas na bacia do rio

Mantido pela CTG Brasil, concessionária de oito usinas hidrelétricas na região, programa já ajudou a restaurar mais de 2.330 hectares

O respeito ao meio ambiente é inegociável para a CTG Brasil. Entre as iniciativas socioambientais mantidas pela empresa, em seu compromisso com a sustentabilidade, está o Programa de Promoção Florestal.

O programa consiste na distribuição gratuita de mudas florestais nativas apropriedades rurais na bacia do rio Paranapanema – onde a empresa administra oito usinas hidrelétricas. A ação é realizada em parceria com o viveiro Flora Vale.

Desde o início do programa, em 1999,já foram distribuídas mais de 3,6 milhões de mudas para 78 municípios dos estados de São Paulo e Paraná, a fim de auxiliar no reflorestamento da mata nativa da região.

De acordo com a bióloga Simone Leite dos Santos, especialista de Meio Ambiente da CTG Brasil, o programa já ajudou a restaurar mais de 2.330 hectares em mais de 1.250 propriedades.

“Doamos mudas de alta qualidade, com diversidade genética e florística de espécies nativas da região. Aos parceiros cabem a responsabilidade de elaborar o projeto técnico e as atividades de preparo de solo, execução do plantio e manutenção da área a ser recomposta”, explica Simone.

Além da distribuição de mudas, a empresa também fornece subsídios técnicos para implantação e manutenção dos projetos de reflorestamento dos parceiros. São cerca de 35 solicitações por ano. Os pedidos vão desde 50 até 100 mil mudas e, em média, são aprovados projetos de até 5 mil mudas.

Não só proprietários rurais, mas prefeituras, agências municipais e estaduais de extensão rural, associações de produtores, cooperativas e sindicatos rurais, entre outros, são beneficiados.

Entre os objetivos do programa estão: manter a qualidade e quantidade dos recursos hídricos, contribuir com a conservação da fauna e estreitar parcerias com produtores rurais e entidades ligadas a projetos voltados ao desenvolvimento regional, entre outros.

Como se inscrever – Os interessados deverão preencher um cadastro com informações pessoais, da propriedade e da área que pretendem recompor. Esse cadastro será enviado para análise da equipe técnica da CTG Brasil.

É preciso que o projeto atenda algumas premissas, como localização e tamanho da propriedade e a quantidade de mudas. Se o cadastro for aprovado, será solicitado para que o parceiro entre em contato com a equipe do viveiro de mudas para a elaboração do Termo de Parceria. Após a assinatura do termo, o proprietário é autorizado a retirar as mudas no viveiro, de acordo com o cronograma pré-estabelecido.

Para saber mais sobre o Programa de Promoção Florestal da CTG Brasil entre em contato pelo e-mail ctgbr@ctgbr.com.br.

