Paraná tem mais de 12 mil empregos disponíveis

A semana do Dia das Crianças e da padroeira do Brasil começa com a oferta de 12.289 vagas de emprego com carteira assinada nos postos avançados e nas Agências do Trabalhador do Paraná. A maior parte das oportunidades é para auxiliar de linha de produção, com 2.423 vagas em todo o Estado.

O maior volume de vagas abertas está na Região Metropolitana de Curitiba, com 2.708. Operador de telemarketing ativo e receptivo é o segmento com mais oportunidades, com 230. Na sequência aparecem operador de telemarketing receptivo, com 100 postos, e operador de caixa, com 81.

No Interior, são destaques em disponibilidade de vagas as regionais de Toledo (2.031), Cascavel (1.343) e Apucarana (819). Em Toledo, os destaques são para auxiliar de linha de produção, com 476 postos formais; operador de processo de produção, com 160; e abatedor de porcos, com 110 oportunidades.

Já em Cascavel, os destaques são para auxiliar de linha de produção, com 380 empregos disponíveis; magarefe, com 200 vagas; e servente de obras, com 48. Em Apucarana, costureiro a máquina na confecção em série (67), auxiliar de linha de produção (64) e vendedor interno (20) são as principais vagas.

Há, ainda, 756 oportunidades em Cianorte, inclusive 50 para profissionais interessados em fabricação de salsicha; 516 vagas na região de Francisco Beltrão e 655 nos arredores de Pato Branco; e 125 ofertas de emprego em Paranaguá, sendo 10 para motorista de ônibus urbano.

ATENDIMENTO – Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito no site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.

