Parado carro com R$ 50 mil de multas

Flagrante realizado em Ibaiti no final da tarde desta terça-feira

A equipe patrulhava às 17h40m desta terça-feira, dia três, pela Rua Teófilo Marques da Silveira quando solicitada por um pedestre que sentira odor de maconha vindo de um Honda Civic EX (placas de São Paulo/SP), indo em direção da rua Paraná, em Ibaiti.

Abordado na rua Dr. Euclides Monteiro, o condutor foi identificado e checado no sistema do Detran/SP constavam R$ 43.584,88 em multas e R$ 5.276,69 em débito de IPVA(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)e também pendências no licenciamento.

Assim, devido as pendências o automóvel foi recolhido ao pátio. Então foram tomados os procedimentos cabíveis e lavrados os autos de infração de trânsito.