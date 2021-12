Papai Noel visita distritos em Ibaiti

Nesta quinta-feira (23) o evento será no Campinho, Vila Guay e Vassoural

Após encantar a criançada com muita brincadeira e distribuição de doces e presentes no último sábado, dia 18, no Estádio Jorge Banuth em Ibaiti, o Papai Noel agora vai visitar a criançada nos distritos de Campinho, Vila Guay e Vassoural.

O evento está sendo organizado pelo Provopar através da presidente e primeira-dama Flaviana Fadel Carvalho e Prefeitura , através do prefeito Dr. Antonely Carvalho e Secretaria de Assistência Social. Serão entregues presentes no dia 23 (quinta-feira).

Segue a programação: