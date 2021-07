Pane incendeia motoniveladora

Veículo era usado principalmente em terraplenagem

Uma motoniveladora 120 K (modelo e tamanho) da Prefeitura de Santo Antônio da Platina acabou incendiada em torno de 13h30m desta quarta-feira. dia 14, num campinho, na Vila Ribeiro.

O secretário municipal de Obras, Everton José Panegada, informou que a Caterpillar, ano 2013,que custaria hoje cerca de 350 mil, estava funcionando normalmente quando irromperam as labaredas.

O Corpo de Bombeiros local foi chamado, mas o veículo, segundo o secretário, provavelmente terá que ser leiloado porque não compensaria o custo do conserto.

A motoniveladora é um equipamento muito utilizado em atividades de terraplenagem, equipado com um motor próprio. Com seis rodas, sendo quatro na parte traseira, proporcionando maior força, sustentando o peso do motor.