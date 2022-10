Pane elétrica causa falta de água em Santana do Itararé

Problema surgiu em bomba de poço afetando abastecimento

No sábado (22) houve um problema elétrico na bomba do Poço 7 que abastece Santana do Itararé. Por causa disso ocorreu oscilação na pressão de água e desabastecimento intermitente na cidade.

Técnicos trabalham para resolver o problema e a normalização total do abastecimento está prevista para esta terça-feira (25).

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.