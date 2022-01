Pandemia faz mais uma vítima fatal em S. Antônio da Platina

Foi o 156º óbito causado pela Covid-19 no município

Genisse Rosa da Silva (fotos) faleceu às duas horas da madrugada desta quarta-feira, dia 12, de complicações da Covid-19, aos 74 anos, após 12 dias na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

Viúva de Levino, deixou três filhos, oito netos e seis bisnetos

O corpo está no Velório do Grupo Vitoriana, na rua Marechal Deodoro, perto do Colégio Estadual Tiradentes, e será sepultado no Cemitério São Joao Batista às 16 horas.

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado nesta terça-feira, dia 11, registrou 162 novos infectados pela Covid-19. Em andamento, estão outros 503 casos suspeitos e 732 ativos sendo dois hospitalizados e 730 em tratamento domiciliar.

Ao todo, 8.053 positivados confirmados, dos quais 7.166 já recuperados.