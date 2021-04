Pandemia acaba ainda em 2021, diz Zanrosso

Chefe do executivo tomazinense está esperançoso

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso (fotos) fez nesta semana visita de cortesia ao npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Na oportunidade, previu que, até o final de ano, a pandemia da Covid-19 estará controlada no Brasil.

Além dos governo estaduais, argumenta o chefe do executivo, a administração federal assegurou que os contratos de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer, de 38 milhões do imunizante da Johnson, e também de quantitativos da Sputnik V, estão finalizados e iniciadas as distribuições.

“Sou otimista e acredito firmemente que estaremos livres do coronavírus ainda este ano”, assinalou.

Ele esclareceu que os Agentes de Saúde entram em contato com as pessoas à serem vacinadas, conforme o cadastro da Secretaria Municipal da Saúde de Tomazina.

“Portanto, pedimos tranquilidade à população, pois as pessoas à serem vacinadas, tanto para a 1ª dose, quanto para a 2ª dose, certamente, serão contatadas pelos Agentes de Saúde. Como desde o início da pandemia, seguimos, rigorosamente, todos os protocolos do Ministério da Saúde”, assinalou.

Foi iniciada a vacinação do grupo de idosos, em escala decrescente, de 69 à 65 anos, sendo que, no momento, estão sendo vacinados os idosos de 69 e 68 anos de idade.

A partir da próxima segunda-feira, dia cinco de abril, para melhor acolhimento e atendimento, a vacinação ocorrerá no Colégio Estadual Carlos Gomes.

“Alertamos que o fato da vacinação estar em andamento, não deve ser motivo de relaxo nos cuidados preventivos. Muito pelo contrário, o contexto nacional da pandemia é gravíssimo e, justamente, logo agora, que a vacinação existe, é que são necessárias paciência, fé e intensificação no cumprimento às regras de segurança indispensáveis à prevenção da Covid-19”, concluiu.