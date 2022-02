Athetico/Palmeiras decidem Recopa

Os dois melhores times do continente vão se enfrentar em duas partidas

O Palmeiras foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 1, na prorrogação, na final do Mundial de Clubes da Fifa. O resultado deste sábado, dia 12, consolidou uma hegemonia europeia de nove anos na competição. O clube de Thomas Tuchel venceu o time de Abel Ferreira por 2 a 1 na prorrogação e conquistou o troféu. Os gols foram marcados por Lukaku e Havertz, de pênalti. Veiga, também de pênalti, fez o do Palmeiras. O clube verde de São Paulo também poderia ter ganho, mas agora foca outra grande decisão: o título da Recopa.

Palmeiras e Furacão vão decidir o título da Recopa pela temporada 2022. Os campeões da Libertadores e Copa Sul-Americana se enfrentam em dois jogos decisivos com data marcada pela Conmebol, a organizadora da final. Além de ganhar o título e a taça, o vencedor também garante milhões m dinheiro.

Quem vai jogar a Recopa em 2022?

Palmeiras e Athletico Paranaense, isto é, os campeões da Libertadores e Sul-Americana respectivamente na temporada 2021 do futebol.

De um lado, o Palmeiras teve uma campanha impecável ao conquistar a classificação para a final. Em Montevidéu, derrotou o Flamengo na prorrogação com gol de Deyverson, tornando-se então tricampeão da Libertadores.

Do outro lado, o Athletico alcançou a decisão depois de passar pelo Peñarol nos dois jogos. Na decisão, ganhou do RB Bragantino também no Uruguai.

A Arena da Baixada, Estádio Joaquim Américo Guimarães (foto), estádio mais moderno da América Latina e dos mais famosos do planeta, é quem receberá a primeira partida. Sua capacidade é de 44 mil pessoas sentadas, contando também com conforto e segurança para os torcedores, incluindo cobertura total das cadeiras, infraestrutura e muita tecnologia, estacionamento coberto, VIP e camarotes, vestiários e acessibilidade. A última reforma aconteceu em 2016 com a colocação da grama sintética, contando com o certificado do padrão FIFA.

Todos os campeões da Recopa Sul-Americana

Defensa y Justicia – 2021

Flamengo – 2020

River Plate – 2019

Grêmio – 2018

Atletico Nacional-COL – 2017

River Plate -2016

River Plate – 2015

Atlético-MG – 2014

Corinthians – 2013

Santos – 2012

Internacional – 2011

LDU – 2010

LDU – 2009

Boca Juniors – 2008

Internacional – 2007

Boca Juniors – 2006

Boca Juniors – 2005

Cienciano – 2004

Olimpia – 2003

Cruzeiro – 1998