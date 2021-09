Palio colide contra árvore na PR-092

Acidente deixou jovem ferido na noite desta sexta-feira no trecho entre Barra do Jacaré

Um Fiat/Palio (placas de Arapongas/PR) colidiu contra uma árvore em torno de 19h55m desta sexta-feira, dia 17, no KM 340 da PR-092, em Santo Antônio da Platina.

O condutor de 23 anos viajava sentido Barra do Jacaré e perdeu o controle do veículo na margem esquerda da rodovia considerando o seu sentido de tráfego.

Ele sofreu ferimentos médios, socorrido e encaminhado sem risco de morte para o Pronto Socorro Municipal.

A Unidade Operacional da PRE(Polícia Rodoviária Estadual) Platina atendeu a ocorrência.