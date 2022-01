Fiat Palio capota e fere 2 pessoas em rodovia de Abatiá

Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu ocorrência

Exclusivo: Acidente neste sábado, dia 29, no KM 43 da PR-439 , em Abatiá, causou ferimentos leves em duas pessoas. O capotamento aconteceu às 05h30m.

Um homem de 34 anos dirigia um Fiat/Palio (placas de Ribeirão do Pinhal) e perdeu o controle do veículo (fotos). Ele e a passageira (18 anos), foram socorridos pelo SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) de Santo Antônio da Platina, e encaminhados para o Hospital Municipal de Ribeirão do Pinhal.

O tempo estava chuvoso quando ocorreu o sinistro e o motorista trafegava no sentido do Entroncamento da PR-436 Ribeirão do Pinhal a Santo Antônio da Platina.