Pais e alunos votam hoje em colégios

Importante que pais/responsáveis e alunos a partir de 16 anos participem e votem

Continua a eleição de diretores de estabelecimentos de ensino nesta quarta-feira, dia sete, em Santo Antônio da Platina. A consulta pública é para designação de diretores e auxiliares (vices) em todo o Paraná.

As escolas cívico-militares e as de período integral e de congregação religiosa , no caso da Santa Terezinha, não têm votação .

São cinco escolas em processo de votação na data de hoje no município,

Se não houver quórum de 35% de participação de eleitores , será realizada outro pleito no dia 23 deste mês. Por isso, é importante que pais/responsáveis de menores e alunos a partir de 16 anos participem e votem. Os professores também votam, assim como os funcionários.

Colégios Estaduais Tiradentes (foto) , Rio Branco e Monte Real são eleições presenciais.

Colégios Maria Dalila e Heloisa Infante são votação on-line.