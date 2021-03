Pai dos filhos de Juliana rompe silêncio

Mas não quer polêmica por causa das crianças e da ex-sogra

O pai biológico dos filhos de Juliana Sant’Ana, cujo corpo foi sepultado na manhã de segunda-feira, dia 29, no Cemitério Parque das Oliveiras , em Santo Antônio da Platina, entrou em contato com o npdiario por se sentir desconfortável com uma situação dentro do triste caso.

A manicure de 31 anos faleceu na tarde do último domingo, dia 28, no Hospital Regional do Norte Pioneiro.

A moça estava grávida, teve a filha, Ana Júlia, e perdeu a própria vida seis dias depois de complicações da Covid-19. A mãe de Juliana está isolada, com a mesma doença.

O ex-marido mantém relações amistosas José Guilherme de Paula Morin , que era o atual esposo.

“Houve em alguns lugares informações distorcidas; sou o pai dos quatro filhos dela, o Guilherme é pai somente da recém-nascida. Sempre fui responsável e cumpri com meus deveres como pensão alimentícia e tudo que é necessário. As crianças estavam sob a guarda dela porque era mãe, era seu direito. Mas, agora não quero que denegriram minha imagem.. Me dou bem com o padrasto, porém é injusto ele ser citado como pai.. Peço que repensem a publicação”, afirmou, de forma serena.

O rapaz de 38 anos não quer ser identificado e tem ajudado, até mesmo vai na casa diariamente para dar apoio em todos os sentidos. Sua postura merece elogios.

Cristiano Benedito Lauro, secretário de Assistência Social local, em nome do prefeito Professor Zezão, está dando todo suporte à família.