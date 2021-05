Pai denuncia filho platinense marginal

Na tarde desta quinta-feira no Jardim Campestre

Um pai, desesperado com o comportamento do próprio filho, procurou a Polícia Militar por volta das 11 horas desta quarta-feira, dia cinco, em Santo Antônio da Platina. Ele denunciou que o rapaz usava drogas o dia todo na sua casa, na rua Francisco Cândido Veado, no Jardim Campestre.

Também havia rompido a tornozeleira eletrônica que usava por imposição legal. O elemento ainda tinha mandado de prisão em seu desfavor.

Os PMs foram até a residência. Quando da condução até o compartimento de presos da viatura, o indivíduo tentou se desvencilhar da equipe e empreender fuga, sendo necessário uso de técnicas de imobilização para contenção e efetuar sua prisão.