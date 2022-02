Pai delata filho com arma em C.Mairinck

A espingarda calibre 36 estava escondida no quarto do jovem

Nesta terça-feira (22) um homem encontrou arma de fogo no quarto do filho no município de Conselheiro Mairinck.

Por meio de solicitação anônima, os agentes foram até o local indicado, Zona Rural do município, no Bairro Ponte Preta, para averiguar a situação.

O morador contou que o seu filho estava na posse de um armamento de fogo. Diante disso realizaram busca pelo quarto, onde encontraram uma espingarda, calibre .36, da marca Beretta. Ele relatou que o rapaz não estava em casa há mais de dez dias e prestou apoio na investigação, acompanhando a equipe à 37ª DRP para os procedimentos necessários.