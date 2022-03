Padre Reginaldo Manzotti no Norte Pioneiro no dia 10

Celebrará missa especial no Santuário São Miguel Arcanjo em Bandeirantes

O padre Reginaldo Manzotti (foto) celebrará missa especial em Bandeirantes na próxima quinta-feira, dia dez, e irá às 15 horas no Santuário São Miguel Arcanjo.

A previsão é de que visitará a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e o Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face.

Ele é natural de Paraíso do Norte, cidade de 14 mil habitantes do noroeste paranaense. Ordenado sacerdote aos 25 anos, é Pároco do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, no centro de Curitiba, o religioso é cantor e conhecido em todo o país.

A celebração será presencial e online.