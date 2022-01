Paciente faltante preocupa Cisnorpi

Em 2021, 4.048 pessoas não compareceram no dia agendado

O Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) informou, neste domingo, dia nove, que o número de faltas nas consultas especializadas e exames ainda é uma grande preocupação. Somente no ano passado foram 4.048 pessoas que não compareceram no dia agendado.

“É uma dificuldade, pois a fila é grande e as pessoas faltando tiram a vaga de outras que poderiam estar realizando o procedimento”, comenta o Diretor Geral, Antonioni Palhares (foto).

O absenteísmo provoca transtorno também ao médico, pois aquele horário que ficou vago poderia ter sido preenchido por outra pessoa.

A entidade atende 22 municípios e realiza diversas consultas e exames através do Sistema Único de Saúde – SUS. No último ano, mesmo com a Pandemia de COVID-19 foram mantidos os atendimentos essenciais e iniciou-se o processo de descentralização de alguns atendimentos visando a melhoria do acesso à saúde. O Consórcio também oferta atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS II e CAPS AD.

“Temos um diálogo aberto e franco com os prefeitos. É preciso que possamos achar uma solução para diminuir este número de faltas para que possamos continuar ofertando um atendimento de qualidade para mais pessoas”, explicou o chefe do executivo jacarezinhense e Presidente do Cisnorpi, Marcelo Palhares durante a reunião com os gestores no final do ano passado.

Municípios atendidos pelo Cisnorpi: Barra do jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.