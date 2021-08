Ótica e Relojoaria Villani terá nova loja

Ela se encontra hoje, provisoriamente, em frente da Academia R4 e ao lado da Belladona Fórmulas na Rua Rio Branco, 495 (Sala 3), no centro de Santo Antônio da Platina.

Com 67 anos no segmento de óculos e relógios, a empresa começou com o saudoso “seu Villani”, prosseguiu com seu filho, Chico Furtado Villani, e agora prestando o serviço, com a mesma excelência de sempre, Adriana, Neto, Adelita, e Kelly.

A obra inclui prédios anexos ao atual imóvel e a ideia é não antecipar como será após finalizada justamente para não comprometer a surpresa.

O peso e o legado da tradição e da qualidade na venda e prestação de serviços são marcas reconhecidas da Villani desde 1954 atendendo o Norte Pioneiro e sul/sudeste de São Paulo. em ouro e prata, semi-joias, relógios, óculos solar, armações, lentes, artigos para presentes, concertos e fabricação de joias.

A visão que conduz a empresa está firmada sobre os pilares da ética e seriedade e qualidade trazendo aos seus clientes fiéis e aos novos o que há de melhor e mais moderno em produtos e grifes renomadas mundialmente, procurando sempre observar as tendências da moda para que seus clientes tenham a melhor opção na hora de comprar e presentear., com preço honesto.

A equipe de profissionais altamente especializados e treinados permanecerá desenvolvendo seu trabalho com perfeição e carinho.