Operação vistoria motos em J. Távora

Duas motocicletas foram abordadas e uma apreendida

Durante Operação Verão, no munícipio de Joaquim Távora, duas motocicletas foram abordadas pela equipe ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas).

Uma Honda CG 160, que foi parada, estava com o escapamento em desacordo com as normas do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito). Diante da orientação e advertência, o condutor sanou a irregularidade, sendo liberado em seguida.

Já na segunda abordagem, de uma Honda CG 160 fan, de cor vermelha, foi constatado que o condutor não possuía CNH, que os retrovisores estavam em desacordo com as normas estabelecidas e que o veículo possuía débitos.

Portanto, foi feita a devida apreensão da moto.