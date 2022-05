Operação salva vítima com Alzheimer em Cambará(veja vídeo)

União e estrutura possibilitou resgate de idosa de 71 anos

A PM foi acionada por volta das nove horas do domingo (22) para atender o desaparecimento de uma senhora (71 anos). As informações preliminares davam conta que ela sofria de Alzheimer, tomava remédios controlados e que estava desaparecida desde às 16 horas do dia anterior.

Diante disso, equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e do Batalhão de Operações Aéreas da PM iniciaram buscas pelas extensas plantações de milho num sítio, no bairro rural Água do Jaú.

tanto por solo como pelo ar, utilizando helicóptero e drone. Em torno de 16 horas, no meio da lavoura, encontraram a mulher caída ao solo, já bem debilitada.

Recebeu os devidos atendimentos e na sequência encaminhada ao Hospital de Cambará. A família confirmou que se encontra agora estável e tranquila.