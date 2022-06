Operação prende moça Platinense

Também foi apreendido um adolescente de 15 anos

Na manhã desta quarta-feira, dia dois, equipes das Polícias Civil e Militar cumpriram mandados de busca e apreensão em alvos pelo envolvimento com diversos ilícitos recentes em Santo Antônio da Platina.

Os mandados de busca domiciliar foram representados pelo delegado Rafael Guimarães, tiveram concordância do Ministério Público e foram autorizados pelo Poder Judiciário.

Na primeira residência, na Vila Santa Terezinha, investigadores, com apoio da equipe do Canil da PM, realizaram buscas no local, encontraram uma tornozeleira eletrônica rompida e recuperaram um notebook. O eletroeletrônico foi furtado de uma empresa com sede no centro da cidade, no último dia 23.

Uma das moradoras, de 19 anos, assumiu a propriedade do notebook e alegou ter adquirido por R$ 500,00 sem indicar de quem comprou nem apresentando comprovante. Diante disso, a jovem foi conduzida à delegacia e autuada pelo crime de Receptação Dolosa (artigo 180 do Código Penal, cuja pena é de reclusão de um a quatro anos).

Já em outra residência no Jardim Bela Manhã, equipes da Polícia Militar, compostas pelo capitão Marciano Corsini e policiais da Agência de Inteligência, Canil e rádio-patrulha realizaram busca domiciliar na residência de adolescente de 15 anos, identificado como autor de roubos em vários postos de gasolina da cidade ocorridos nos dias 18/04/2022, 24/04/2022 e 11/05/2022.

No local, encontradas cerca de 22 pequenas porções de cocaína pesando 6,7 gramas. instaurado contra o menor procedimento infracional pela prática de atos equiparados aos crimes de tráfico de drogas e roubo.