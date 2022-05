Operação prende uma dupla que ameaçava vítima por dívida

Caso inicialmente tratado como extorsão (artigo 158 do Código Penal)

A Polícia Civil foi procurada, neste fim de semana, por um homem que alegou ter um dívida com um comerciante da cidade e que nos últimos dias passou a receber ameaças de morte em razão do atraso no pagamento.

A vítima afirmou que o comerciante contratou um outro indivíduo para fazer as cobranças, o qual teria dado prazo até domingo para quitação da dívida e enviou vídeo exibindo arma de fogo e com mais ameaças (Reprodução).

O delegado representou pela prisão preventiva dos envolvidos, um homem de 55 anos e o outro contratado para cobrar a dívida, de 31 anos e já conhecido no meio policial por ser perigoso.

O pedido de prisão preventiva teve parecer favorável pelo pelo Ministério Público e foi decretado pelo Poder Judiciário.

Em seguida a Polícia Militar, em posse dos mandados de prisão, obteve êxito em prender o homem de 31 anos na sexta-feira à noite e o comerciante de 55 anos no sábado, também no período noturno.

A Polícia Civil ainda apura o caso é inicialmente trata os fatos como situação de extorsão (artigo 158 do Código Penal).