Operação PR/SP encarcera uma quadrilha hoje

Três homens e uma mulher em Santo Antônio da Platina e Ourinhos (SP)

Na manhã desta quinta-feira, dia 20, foi deflagrada a “Operação Narcos” para cumprimento de mandados de prisão de vários suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas no estado do Paraná e São Paulo.

Participaram policiais civis da Delegacia de Santo Antônio da Platina e policiais militares platinenses e de Guaíra ( município paranaense localizado na fronteira do Brasil com o Paraguai e o Estado de Mato Grosso do Sul) e também PMs de Ourinhos/SP.

Foram presos preventivamente em Santo Antônio da Platina dois homens (um de 38 anos e outro de 29). Em Ourinhos/SP encarcerados um homem de 26 anos e uma mulher de 25.

Não foram encontrados e são considerados foragidos mais três alvos cujas fotos serão oportunamente divulgadas.

A investigação se iniciou na manhã do dia 24 de setembro quando a PM encontrou um veículo abandonado na rodovia, na área de Santo Antônio, contendo aproximadamente 189 quilos de maconha e no mesmo dia, já no período da tarde, preso em flagrante um homem que tinha ocultado em sua chácara cerca de 344 quilos, totalizando 533 kg da erva(fotos abaixo).

A Polícia Civil assumiu a investigação do caso e identificou vários indivíduos que há meses estavam associados para praticarem o tráfico de drogas em toda região, sendo apurado na investigação que grandes quantidades de droga eram frequentemente transportadas de Guaíra/PR e distribuídas em várias cidades do Norte Pioneiro e também cidades do estado de São Paulo.

Os mandados foram representados pelo delegado Rafael Guimarães, com concordância do Ministério Público e decretados pelo Poder Judiciário. Essa foi mais uma ação das forças de segurança de Santo Antônio da Platina no combate ao tráfico de drogas.

