Operação policial conjunta Jardim Santos Dumont

Contra tráfico em Santo Antônio da Platina

Na tarde desta quinta-feira, dia 29, foi realizada operação conjunta de investigadores da Polícia Civil juntamente com equipes da Polícia Militar numa residência do bairro Jardim Santos Dumont.

No local, abordados um adolescente de 17 anos e um homem de 28. Em buscas, apreenderam uma porção de maconha, algumas pedras de crack, R$ 163,00, uma pistola, uma munição e quatro televisões de procedência duvidosa.

O adolescente confessou estar traficando no local e responderá por ato infracional.

O mandado de busca domiciliar foi representado pelo delegado, com concordância do Ministério Público e autorização do Poder Judiciário.

Essa é mais uma ação das forças de segurança platinense em combate ao tráfico de drogas e receptação.