Operação indicia homem por disparos

Hoje no Conjunto Habitacional Álvaro de Abreu em Santo Antônio da Platina

Na manhã desta quarta-feira, dia 12, equipes das Polícia Civil e Militar deram cumprimento a mandado de busca e apreensão no Conjunto Habitacional Álvaro de Abreu no domicílio de autor de disparos de arma de fogo em via pública ocorrido nas festas de final de ano.

Foi apurado pela investigação que o indivíduo, um homem de 25 anos, efetuou os disparos para o alto, na madrugada da véspera de Natal, próximo às residências dos moradores. Investigadores tiveram acesso à imagens de câmeras onde o indivíduo aparece com nitidez praticando o delito.

Na busca realizada, a arma de fogo não foi localizada, porém na residência havia cerca de três gramas de maconha e também o aparelho celular.

Em seu interrogatório, confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo com uma pistola e alegou já ter vendido para outro indivíduo por R$ 2.000,00, porém não quis indicar o nome do comprador.

Também corria em paralelo outra investigação envolvendo o elemento sobre seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas em fato ocorrido em 2021, sendo que também foi interrogado sobre esse tema e optou por permanecer em silêncio.

Diante de todo trabalho policial, o indivíduo foi liberado porém indiciado pelo delegado de polícia pelos crimes de disparo de arma de fogo, tráfico de drogas por fato ocorrido em 2021 e também termo circunstanciado pela posse de droga para consumo próprio em razão da apreensão realizada na busca na operação.