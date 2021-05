Ajude o trabalho policial e faça denúncias no 181

Na noite desta quinta-feira, dia 27, a Operação AIFU (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) foi realizada em diversos bairros de Ribeirão Claro. De acordo com as informações, o trabalho ocorreu às 20h.

Bares, lanchonetes e adegas foram abordadas com o apoio da Vigilância Sanitária. Ocorrências de violação de domicílio, dano e apreensão de uma arma de pressão também foram registradas.