Operação Fecha Quartel III na região

Executada pelo 2º Batalhão da Polícia Militar

Foi promovida a 3ª fase da Operação Fecha Quartel III, que tem como objetivo a execução de ações operacionais, atividades preventivas, saturações, abordagens e bloqueios de trânsito, visando ações de presença real da Corporação e visibilidade pela população.

Com o reforço do efetivo administrativo atuante nas Unidades da PMPR, os policiais estão nas ruas a fim de exercer o policiamento ostensivo com ações preventivas e repressivas por meio de bloqueios de trânsito, inclusive rodoviários, atividades de presença, bloqueios táticos, abordagens policiais, incursões em áreas de degradação social, fiscalização de veículos e pessoas que circulam nas principais vias públicas e áreas de maior circulação de pessoas (eixos comerciais, vias expressas, praças, rodovias estaduais, etc), bem como demais medidas afetas ao reforço e otimização do policiamento ordinário.

O objetivo é propiciar à comunidade uma maior segurança, fortalecendo a ação da Polícia Militar do Paraná, desestimulando e prevenindo ações criminosas e outros delitos nas regiões abrangidas.

A Operação ocorre em todo o Estado, em locais que, com base nos bancos de dados estatísticos dos sistemas utilizados pela PMPR, e através da análise criminal, merecem maior atenção. Visa o desenvolvendo de atividades em prol do cidadão paranaense e os demais visitantes do Estado, aplicando o policiamento em áreas onde se faz necessária a presença dos órgãos estatais de segurança pública.

Comunicação Social da PMPR.