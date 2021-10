‘Operação Fecha Quartel’ em SAP

Iniciativa abordou 68 pessoas e 42 carros/motos na noite de sexta-feira

Com nove PMs das 18 horas às 23h59m desta sexta-feira, dia 22, a 4ª Cia promoveu Operação Fecha Quartel executando policiamento ostensivo e preventivo no perímetro urbano da cidade de Santo Antônio da Platina, com bloqueio, saturação e abordagens a veículos e pessoas.

Foi uma iniciativa para colocar o máximo de efetivo possível nas ruas, a fim de que os policiais militares realizem atendimento de ocorrências, abordagens a pessoas e veículos, fiscalizações de pontos comerciais e bloqueios de trânsito.

A aplicação dos efetivos foi feita criteriosamente por cada unidade operacional, a fim de intensificar a presença nos pontos mais sensíveis indicados pela análise criminal.

✅ Resultados:

▶️ Pessoas abordadas: 68;

▶️ Veículos abordados: 42;

▶️ Veículos apreendidos: 4, sendo 2 autos e 2 motos;

▶️ Pessoas presas: uma;

▶️ Flagrantes lavrados: 1 homem de 43 anos dirigindo sob influência de álcool e

▶️ Notificações de Trânsito: 12, como sem CNH, débitos e uma embriaguez.