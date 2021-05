Operação encarcera traficante em SAP

Ele estava com um quilo de maconha e não reagiu à prisão

Em continuidade da “Operação Pronta Resposta 4”, foi preso neste domingo, dia 23, um traficante no Jardim Bela Vista, em Santo Antônio da Platina.

PMs com viaturas do Choque, Canil, Rocam, Rotam e rádio patrulha sabiam que um GM/Corsa Classic cinza estava transportando drogas e o encontraram (foto) na rua Benedito Lúcio Machado, em frente da concessionária Fiat local.

Com suporte do cachorro Drake, localizada embaixo do banco do carro do motorista uma sacola plástica branca contendo em seu interior duas peças fechadas de maconha chegando a um quilo (foto).

Traficante (27 anos) e veículo encaminhados para 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil.