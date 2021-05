Siqueira Campos apreende motos

Infração gravíssima no Código de Trânsito Brasileiro

Neste domingo, dia nove, por voltadas das 13h30m, PMs realizaram uma operação com o objetivo de coibir infração de trânsito e crime de direção perigosa cometidos por motociclistas na cidade de Siqueira Campos.

O trabalho é resultado de uma denúncia, por parte da comunidade siqueirense, que descrevia um grupo de motociclista. Eles utilizavam a via pública entre o bairro do Alecrim e Alemoa para exibirem manobras perigosas com motocicletas irregulares, causando perturbação e perigo àqueles que fazem uso do espaço.

Dessa forma, as equipes de Rádio Patrulha e Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), deslocaram-se ao local, mas, quando foram avistados pelos infratores, eles evadiram em alta velocidade para diversas direções, vindo inclusive, alguns deles, a colidirem com as viaturas. Registraram ferimentos em alguns envolvidos e danos nas viaturas.

Após abordagem constataram que sete motocicletas estavam irregulares, alguns condutores não possuíam CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Apreenderam dois menores e os veículos. Todos foram encaminhados para as providências cabíveis.

Autoridades reforçam que tais eventos irregulares e não autorizados podem vir a colocar em risco outros condutores, passageiros e pedestres, além de serem considerados condutas de direção perigosa e infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro.