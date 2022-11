Operação da Civil prende e recupera carros em Pinhal

Ocorrência em Ribeirão do Pinhal

Policiais civis de Ribeirão do Pinhal realizaram durante a manhã e tarde desta segunda-feira, dia 31, operação que resultou na recuperação de diversos produtos tomados durante um assalto ocorrido no bairro Jardim Esplanada no último dia 23 de outubro.

Um homem de 35 foi rendido por uma dupla, sob emprego de arma de fogo, sendo levado diversos eletrodomésticos e dois veículos.

Os ladrões foram identificados e detidos com um do carros levados. Como desdobramento da prisão, e foram postuladas expedições de dois mandados de busca e apreensão em endereços situados no município de Cornélio Procópio, bairros Jardim Bela Vista e Marta Dequeche, mirando a recuperação dos eletrodomésticos levados pelos assaltantes.

Autorizados pela Justiça, durante inspeção nas casas, foram recuperados televisores, home theater, Kit Narguile, além de outros objetos devidamente reconhecidos.

A ação de vistoria nas residências contou com apoio de investigadores lotados em Cornélio Procópio.

A dona das casas responderá pelo crime de receptação dolosa.