Operação conjunta prende outro ladrão

Série de encarceramentos se ampliou na tarde desta sexta-feira

Em torno de 17h30m desta sexta-feira, dia 25, a PM ribeiro-pinhalense foi acionada por investigadores da Polícia Civil local, os quais solicitaram o apoio da guarnição para auxiliá-los no cumprimento do Mandado de Busca, Prisão e Apreensão.

Na busca domiciliar realizada no interior da casa foram apreendidos, entre outros objetos, chapéu, uma faca, uma luminária, porção de maconha e 14 sementes da mesma droga sendo o infrator detido e encaminhado à DP local .

Na operação “Pronta Resposta” mais um ladrão foi preso em Ribeirão do Pinhal na tarde desta sexta-feira (25), na Rua Lizimaco Franco Ferreira da Costa. A ação envolveu policiais civis e militares.

O criminoso foi identificado durante inquérito policial instaurado pela Polícia Civil para apurar a invasão de uma residência na Vila Carvalho, no último dia 14 de junho. Ele teria estourado uma porta e invadido um comércio, munido de uma faca, e levado dinheiro do caixa e cigarros. Além disso, também é suspeito de outros arrombamentos. Diante das investigações, a Justiça expediu mandados de busca e de prisão. De posse das ordens judiciais, a polícia inspecionou seu endereço e o prendeu. A faca usada no assalto foi apreendida. Ele foi encaminhado para Cadeia Pública de Ribeirão do Pinhal.

Pela manhã conforme noticiado, um ladrão foi preso por investigadores na Praça Erasmo Cordeiro logo após romper a tornozeleira eletrônica. Ambos são reincidentes.

