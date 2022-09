Operação conjunta na Vila Sete em SAP

Cumpridos mandados na tarde desta quarta-feira

Na tarde desta quarta-feira, dia 28, equipe da Polícia Civil, composta pelo delegado Rafael Guimarães, e investigadores, juntamente com equipes da Polícia Militar, composta pelo capitão Marciano Corsini, Agência de inteligência, Canil, Rocam e rádio-patrulha, deram cumprimento a mandados de busca domiciliar na Vila Sete, em Santo Antônio da Platina.

Numa das residências foi apreendida com um morador (55 anos) uma arma de fogo do tipo Garrucha, calibre .38 e 17 munições, sendo preso em flagrante pelo crime de posse ilegal e munição (artigo 12 da Lei 10.826/2006), porém pagou fiança e foi posto em liberdade em seguida.

Já em outra casa um adolescente (17 anos) foi apreendido em posse de um simulacro de pistola.

Por fim, em outra residência encontradas duas máquinas caça-níqueis e o morador (28 anos) conduzido para lavratura da contravenção penal de jogos de azar (artigo 50 do Decreto Lei nº 3.688/1941).

Os mandados foram representados pelo delegado, após denúncias de tráfico e armas no local, com concordância do Ministério Público e autorização do Poder Judiciário.