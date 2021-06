Operação conjunta realizada na região

Faça sua denúncia sempre pelo número 181

Realizou-se uma operação conjunta no Norte Pioneiro neste final de semana. O objetivo da ação foi fiscalizar os Decretos Estaduais e Municipais de combate à disseminação da Covid-19.

De acordo com as informações, as cidades Cambará, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Ribeirão Claro e Ribeirão do Pinhal foram contempladas com o trabalho.

Ao todo, 35 estabelecimentos foram fiscalizados, 367 pessoas abordadas, 30 veículos investigados, 06 residências orientadas, 02 estabelecimentos notificados e 45 pessoas receberam auto de infração por descumprimento aos decretos.

Além disso, 02 pessoas foram detidas por desobediência e resistência à abordagem policial e 01 pessoa foi detida por estar com maconha.