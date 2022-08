Operação conjunta desmantela bando

Nesta segunda-feira em Santo Antônio da Platina

Na manhã desta segunda-feira (08) equipes das Polícias Civil e Militar deram cumprimento a cinco mandados de busca domiciliar em bairros de Santo Antônio da Platina (Colorado, Centro, Bela Manhã, Jardim Bellagio e Jardim Monte das Oliveiras).

Foram conduzidos quatro elementos e apreendidos celulares e cerca de 60 gramas de maconha.

A investigação começou no mês de junho com denúncias acerca do comércio ilegal de entorpecentes num bar no bairro Colorado.

Com a prisão do dono do bar, ocorrida em julho foram realizadas novas investigações e identificados outros envolvidos que faziam parte da rede de venda de drogas pela cidade.

Segundo o delegado, com a operação e investigação do caso, bem como o fator de outras prisões e apreensões de drogas realizadas anteriormente, se pode indiciar os cinco envolvidos por tráfico de drogas e associação para o tráfico.