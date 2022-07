Operação conjunta contra traficantes

Nesta quinta-feira no Jardim Murakami

Na manhã desta quinta-feira (28) equipes da Polícia Civil (delegado e investigadores) e da Polícia Militar (ROCAM e agência de inteligência), deram cumprimento a mandados de busca domiciliar em desfavor de alvos investigados pelo tráfico de drogas na cidade de Santo Antônio da Platina.

Em uma residência no Jardim Murakami, cujo suspeito era adolescente de 17 anos, foi encontrada uma porção de 84g de maconha, balança de precisão e faca. O moço foi apreendido e encaminhado ao CENSE(Centro de Sócio-educação).

Já em outro domicílio, de suspeito de 18 anos, foi apreendida 11g de crack embaladas para venda.

Os mandados foram representados pelo delegado após investigação policial, com concordância do Ministério Público e autorização do Poder Judiciário local.

Somados a outros elementos de prova das investigações, os envolvidos irão responder pelo crime de tráfico de drogas.