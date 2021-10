Operação com cães do 2º BPM recebe visita de jovem

A Jacarezinhense Rainili (16 anos) é admiradora da Polícia Militar

A Equipe de Operações com Cães do 2º BPM teve a honra de receber na manhã desta terça-feira, dia 19, a ilustre visita da jovem Rainili Vitória Miranda, 16 anos, que estava acompanhada da sua mãe, Sra. Juliana Miranda Leite e da irmã, Raiane Leite, 20 anos, moradoras do Jardim São Luiz, Jacarezinho.

Os policiais militares foram procurados pela mãe da adolescente, a qual relatou sobre a admiração da filha pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), em especial, pela equipe do Canil/2º BPM, bem como da vontade que Rainili tinha em conhecer as dependências da Unidade.

Na sede do 2º BPM, as visitantes assistiram a uma apresentação da Equipe de Operações com Cães sobre a aplicação e treinamento dos cães para o combate à criminalidade e conheceram um pouco sobre o cotidiano policial.

O comandante do 2º BPM, Major Castelo Branco, externou sua satisfação em receber a visita, dirigindo uma mensagem à jovem: “Rainili, muito obrigado pelo carinho e respeito saiba que nos sentimos orgulhosos em servir você e toda comunidade do Norte Pioneiro nos trabalhos de segurança pública. Receba nossa continência!” encerrou o comandante.