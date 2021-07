Operação Bloqueio aborda motocicletas

NO FINAL DA TARDE DESTA SEXTA-FEIRA NA RUA DOM PEDRO II

Durante a realização da Operação Bloqueio na Vila São José nesta sexta-feira, dia dois, houve rigorosa fiscalização, em Santo Antônio da Platina.

Os veículos foram conduzidos à sede da 4ª Companhia de Polícia Militar para a confecção de documentos e procedimentos cabíveis. Depois de orientados, os condutores foram liberados ainda no local da abordagem.

A ação bem sucedida foi realizada pela Rocam (Rondas Ostensivas com Motocicletas) e rádio patrulha.

✅ Resultados:

➡️Sessenta motocicletas abordadas e orientadas.

➡️ Uma motocicleta recuperada;

➡️ Duas motos apreendidas por dívidas administrativas;

➡️ Oito motos com dívidas e/ou condutor sem CNH no local;

➡️ Três motos com escapamento alterado, as quais realizadas as trocas no local;

➡️ Duas motos sem filtro de ar, tiveram situação regularizada no local;

➡️ Seis autos de infração de trânsito lavrados.